Сладка ягода в лес поманит, щедрой спелостью удивит. Сладка ягода одурманит, горька ягода отрезвит!

Сладка ягода в лес поманит, щедрой спелостью удивит. Сладка ягода одурманит, горька ягода отрезвит!Ежевика — ценная ягодная культура, которая с виду очень напоминает малину. С точки зрения биологии они действительно как сестры, обе относятся к роду Рубус и семейству Розовые.Обычно ежевика цветет в первой трети лета. Между зеленых и зеленовато-фиолетовых листьев появляются аккуратные цветочки, которые манят пыльцой пчел со всей округи.В народе плоды этого полукустарника прозвали черной малиной, пишет интернет-издание . Хотя ежевика совсем другая не только по цвету. Она отличается вкусовыми качествами и составом. Сочные кисло-терпкие ягоды содержат витамины, минералы, органические кислоты.Еще одно название этого чуда природы — "еж-ягода". Растение ассоциируют с колючим представителем фауны неспроста. На ветках полукустарника есть колючки, похожие на иголки со спины ежика.Ежевика способствует оздоровлению разных систем организма. Свежие ягоды ускоряют метаболизм, снижают холестерин, укрепляют иммунитет. При диабете на них налегают, чтобы снизить уровень сахара. Рекомендуют употреблять кисловатые плоды и для профилактики опухолевых процессов.А еще "еж-ягода" прекрасно подойдет для домашних заготовок. Варенье из ежевики — просто сказка! Портал отмечает, что и мед получается необычный, редкий и прозрачный по консистенции.Любители сладкого могут украсить ягодами домашнюю выпечку. Ее уместно добавлять к десертам, например, в креманки с мороженым. Молочные коктейли, морсы и смузи тоже никто не отменял. Ежевика придает напиткам изысканный аромат, не говоря уже о приятных вкусовых ощущениях.