Глава Владимира Дмитрий Наумов оценил ремонт депо на Гастелло — оно необходимо муниципальному...

Глава Владимира Дмитрий Наумов оценил ремонт депо на Гастелло — оно необходимо муниципальному перевозчику АО "Владимирпассажиртранс" в связи с закупкой новых автобусов. Сколько их будет запущено на маршруты в этом году? И в каких условиях они будут содержаться? Выяснила Кристина Иванова.- Новый подвижной состав и бу-шный ремонтируется. То есть, мы готовимся ко всему.Троллейбусное депо №2 на улице Гастелло спустя пять лет готово вновь принять, содержать и обслуживать автобусы "Владимирпассажиртранса". Добавить к базе на Ново-Ямской еще одну решено в начале этого года. В планах - масштабное расширение автопарка.Дмитрий Наумов, глава г.Владимира:- У нас идет поставка ста единиц автобусов. Первая партия - ЛИАЗы. Тридцать. Потом следующая партия будет разбита на несколько этапов, там будут и вологобазы, и ЛИАЗы, и другие автобусы. СКЛЕЙКА. Проблема решается не только приобретением автобусов, но и целым комплексом вопросов и задач, которые стоят перед нами. Одна из задач - это расширение возможностей нашего автохозяйства, нашего транспортного предприятия.На первый этап обновления выделено 30 миллионов. Здесь, в ремонтном отсеке, обустроены дополнительные смотровые ямы. Часть еще в процессе, на соседних параллельно уже идет ремонт машин. Закуплены подъемники, погрузчик. Проведен косметический ремонт, обновлены раздевалка и медицинский пункт предрейсового осмотра водителей.Михаил Кулибаба, генеральный директор АО "Владимирпассажиртранс":- Сейчас приходим к тем ГОСТам, которые требует жизнь. Например, раньше вот котельной мы пользовались - не нужны были стеклопакеты. Сейчас мы не получим лицензию без этих стеклопакетов. Например, их стоимость - 200 тысяч рублей. Но без них никак не пройдет лицензия.До конца июля здесь также появится современная мойка высокого давления. Депо, говорят во "Владимирпассажиртрансе", станет базой не только для новых автобусов. Распределять подвижной состав будут исходя из территориальной близости маршрутов. А их тоже планируют обновить. Поэтому на какие именно направления заедет долгожданный транспорт, пока не решено. Существующие схемы оценивают специалисты из Воронежа.Глеб Серёгин, заместитель главы администрации г.Владимира:- Работы должна быть закончена в ноябре. Но, я еще раз повторюсь, мы перед тем, как ее утверждать, мы будем ее обсуждать. Потому что лучший эксперт - это потребитель этой услуги.Алексей Метёлкин, депутат Совета народных депутатов г.Владимира:- Мы увидели, как проходят работы, в каком объеме, насколько качественно. Должен заметить, что результаты на лицо. СКЛЕЙКА. Мы, как народные избранники, будем принимать в этом процессе самое непосредственное участие. И, конечно же, держать руку на пульсе.Следующий этап - обустройство новых и имеющихся остановок. Тридцать новых ЛИАЗов, в любом случае, начнут перевозить владимирцев уже в этом году. В мэрии продолжат пристально следить за работой и частных перевозчиков - в областной столице их семь из восьми.Кристина Иванова, Илья Хлудов, "Вести-Владимир".