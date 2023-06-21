Сейчас в боксах располагается подвижной состав АО «Владимирпассажиртранс».

Глава Владимира оценил ремонт троллейбусного депо №2 на улице Гастелло. Сейчас в боксах располагается подвижной состав АО «Владимирпассажиртранс».На объекте ведутся работы оснащению его оборудованием для обслуживания транспорта. Уже отремонтирован ряд помещений. В депо появились бытовки, раздевалки, обновлён медицинский кабинет. На очереди - кровельные работы, очистка периметра от зарослей, установка видеокамер и автомойки.Приобретён автомобиль техпомощи «Урал», вилочный автопогрузчик, подъёмники, сварочное оборудование, пневматический инструмент, оборудование для мойки машин.Напомним, что на восстановление депо и его дооснащение выделено почти 50 млн рублей.