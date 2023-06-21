Основанная зада – сделать участки около транспортных объектов комфортными как для пассажиров, так и для местных жителей.

Основанная зада – сделать участки около транспортных объектов комфортными как для пассажиров, так и для местных жителей.Власти Москвы активно благоустраивают территории около транспортных объектов. Как правило, там приводят в порядок инженерные коммуникации, меняют дорожное покрытие, устанавливают новые источники света, проводят озеленение и организовывают зоны отдыха.За последние годы удалось охватить территории возле более чем 60 процентов станций метро, Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров. На 367 участках специалисты комплекса городского хозяйств уже провели благоустройство, еще 62 проекта находятся на стадии реализации.Основанная зада – сделать территории около транспортных объектов комфортными как для пассажиров, так и для местных жителей. Особенно это актуально для крупных ТПУ Москвы. Для пассажиров останавливают современные остановочные павильоны, для автолюбителей оборудуют парковочные места.Так, работы на территории около транспортно-пересадочного узла "Тимирязевская" выполнены на 35%. Там меняют бордюры, опоры освещения и покрытие тротуаров. Кроме того, местные жители получат зону отдыха с лавочками и качелями, а также детскую площадку для обучения малышей правилам дорожного движения.Около строящейся станции метро "Яхромская", расположенной на Люблинско-Дмитровской линии метро, благоустройство выполнено на 30%. Там специалисты обновят шесть детских площадок, придадут каждой из них особый тематический дизайн. Сейчас они занимаются прокладкой кабельной канализации, после чего приступят к асфальтированию тротуаров.Участок возле станции "Поклонная" МЦД-4 также завершен на 30%. Кроме прочего, там установят малые архитектурные формы и новые источники света, а также проведут озеленение и разобьют цветники. Вдоль реки Сетуни планируется организовать прогулочный маршрут, а через реку перекинуть пешеходный мост.В районе Северный СВАО около строящегося комплекса Московского физико-технического института вскоре откроется станция метро "Физтех". На участке рядом с ней продолжаются работы по благоустройству. В ходе работ специалисты организуют зоны для отдыха, занятий спортом и дрессировки домашних животных.