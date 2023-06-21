Как работает центр кинологической службы во Владимирской области? Всегда идут по следу...

Как работает центр кинологической службы во Владимирской области?Всегда идут по следу правонарушителей. Сегодня в России - День кинологических подразделений МВД. В нашем регионе службу несут больше сотни четвероногих полицейских. Как работает центр кинологической службы? И как проходят будни хвостатых стражей порядка- выяснила наша съёмочная группа.Команда "взять"! Секунда, и полицейская собака пытается повалить с ног. Эта тренировка - сценарий задержания. В защитном рукаве сила хватки не ощущается, но попасть в лапы, а тем более - в зубы такому полицейскому еще раз уже не хочется. Не дать уйти преступнику, обнаружить взрывчатку или запрещенные вещества - этому и многому другому обучают собак кинологи. Четвероногие друзья помогают при задержании злоумышленников, в раскрытии преступлений, патрулируют улицы. Таких напарников ценят буквально - за чуткость и нюх на правонарушения.Еськов Михаил, майор полиции, начальник центра кинологической службы:- Главная цель служебного животного, которое в системе МВД это конечно раскрытие преступлений, задержание преступников. В нашем ведомстве есть несколько направлений подготовки служебных собак, это самое главное и основное это розыскной профиль, это служебные собаки, которые выезжают на различного рода преступления, кражи, грабежи, разбои, убийства. Также есть служебные собаки, которые подготовлены на поиск и обнаружения взрывчатых веществ.В штате центра кинологической службы областного УМВД числятся 35 собак различных пород. В основном - немецкие и бельгийские овчарки. Динго, например, специализируется на поиске взрывчатки. С ней работает Константин. У каждого кинолога есть два пушистых подопечных.Константин Рогазе, старший лейтенант полиции:- Бельгийские овчарки они очень подвижные, активные и с ними надо правильно заниматься это не с немецкими овчарками, тут маленечко уже другая методика идет.Чтобы животные понимали, что искать, им дают понюхать специальные имитаторы запахов. Но цель поиска не всегда расположена на видном месте, найти ее - отдельная задача.Взгляд собаки на кинолога означает что пес нашел, что требовалось. Во время погони на пути собаки, могут встретиться различные преграды. Чтобы отточить навыки маневра, у полицейских есть специальная площадка с полосой препятствий. Кинологи - профессия где собаки это не только лучшие друзья человека, но и коллеги по работеФедор Лалакин, Илья Хлудов "Вести-Владимир".