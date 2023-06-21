Общий объём инвестиций в область по заключённым в этом году на ПМЭФ соглашениям, оценивается в 11,6 млрд руб.

Общий объём инвестиций в область по заключённым в этом году на ПМЭФ соглашениям, оценивается в 11,6 млрд руб.На площадке Петербургского международного экономического форума заключили соглашения о реализации инвестпроектов в нашей области. Расскажем о некоторых из них.Важно для многихПравительство области и Фонд поддержки детей с тяжёлыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями «Круг добра» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения. Фонд уже взаимодействует с нашей областью: в регионе 60 пациентов с тяжёлыми и редкими заболеваниями, которым организация помогает и предоставляет дорогие лекарства или медицинские изделия. «Фонд «Круг добра» может закупать как зарегистрированные, так и ещё не зарегистрированные на территории России лекарственные препараты и медизделия, оплачивать услуги по оказанию медицинской помощи для детей с тяжёлыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными). Как только в мире появляется новое лекарство от орфанного заболевания с доказанной эффективностью и безопасностью, оно может стать доступным для российских детей», – поясняют в пресс-службе правительства.В 2022 году фонд обеспечил детей-инвалидов области лекарствами на 300 млн руб., в этом – уже на 275. Речь идёт, к примеру, о препарате для лечения спинальной мышечной атрофии или препарате, не зарегистрированном на территории России, для лечения детей с муковисцидозом.На столНа территории опережающего развития (ТОСЭР) «Камешково» построят завод, который будет производить лапшу быстрого приготовления. Общий объём инвестиций – 630 млн руб., создадут 120 рабочих мест.В Селивановском районе до 2025 года построят козью ферму на 4 900 голов фуражных коз. В этом районе уже сейчас работает шесть больших производств коровьего молока и около девяти малых фермерских хозяйств. Разведение коз позволит расширить ассортимент произведённого молока и молочных продуктов.Киржачский район станет пилотом: здесь будут выращивать голубику, бруснику и клюкву. Объём инвестиций составит 3,5 млрд руб., создадут 300 новых рабочих мест. Уже в этом году предприятие хочет выйти на проектную мощность – более 5 тыс. тонн голубики в год.В дома и на стройкиТам же рассчитывают приземлить ещё двух крупных инвесторов, готовых вложить в свои проекты суммарно 3 млрд руб. и открыть 280 рабочих мест.Один из них планирует построить индустриальный парк, где будет производить нетканые материалы типа спанбонда. Второй намерен открыть завод по выпуску оборудования для лабораторий и других стерильных помещений.В ближайшие два-три года, если не произойдёт никаких серьёзных изменений, в Кольчугинском районе заработает завод по производству лёгкого пенобетонного строительного материала.По словам главы региона, компания планирует инвестировать в производство блоков из автоклавного газобетона свыше 900 млн руб., а жители района получат 150 новых рабочих мест.Завод отчасти поможет регио­ну довести объёмы строительства жилья до 1 млн кв. метров к 2027 году. А для этого нужно «обеспечить стройки качественными материалами с надёжными каналами поставки».Ещё одно соглашение делегация области заключила с производителем декоративных отделочных материалов. Компания в ближайшие годы может стать новым резидентом ТОСЭР в Камешкове.Губернатор Александр Авдеев:– В случае положительного решения в Камешковском районе появится производство, которое обеспечит регион качественными стройматериалами, способными конкурировать с импортной продукцией.Инвестиции в проект могут составить более 800 миллионов рублей, а в регионе появится 80 новых рабочих мест.Территория опережающего социально-экономического развития в Камешкове – перспективная экономическая зона, где есть вся нужная инфраструктура, действуют налоговые и административные льготы.