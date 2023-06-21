Любители быстрой езды приняли участие во втором этапе кубка по автомногоборью во...
Любители "быстрой езды" приняли участие во втором этапе кубка по автомногоборью во Владимире.
Владимирцы сходили на "автобалет". Профессиональные автомобилисты-разрядники и обычные любители "быстрой езды" приняли участие во втором этапе кубка по автомногоборью.
Соревнования под эгидой областной федерации автоспорта прошли при поддержке регионального отделения "Единой России" в рамках партийного проекта "Безопасные дороги". Площадкой стала парковка крупного торгового центра. На старт вышли тридцать автолюбителей. Гонки по заданной траектории проходили в нескольких классах: полный привод, передний и задний, ну и класс автоледи, разумеется. Главной задачей было пройти маршрут за минимальное время. По итогам заездов определились 12 призеров и победителей. Все они получили кубки, медали, грамоты и призы от спонсоров.
Артем Семенов, председатель общественного совета проекта "Единой России" "Безопасные дороги" во Владимирской области:
- Участвовать может любой абсолютно желающий на любом автомобиле. Нагрузки большой на автомобиль нет.
Жанна Глобина, участница соревнований:
- Считаю, что очень нужны такие соревнования, потому что здесь мы показываем своё мастерство. Мы не гоняем где-то на трассах, ездим везде аккуратно, а здесь мы показываем всё, что мы можем.
Алексей, участник соревнований:
- Сейчас сильно развивается автослалом, автомногоборье, фигурное вождение. Еще его называют "автобалет". Несколько площадок в области у нас есть, где это проводится, но в основном они все зимние. Летняя, получается, вот только здесь.