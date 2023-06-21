Любители быстрой езды приняли участие во втором этапе кубка по автомногоборью во...

Любители "быстрой езды" приняли участие во втором этапе кубка по автомногоборью во Владимире.Владимирцы сходили на "автобалет". Профессиональные автомобилисты-разрядники и обычные любители "быстрой езды" приняли участие во втором этапе кубка по автомногоборью.Соревнования под эгидой областной федерации автоспорта прошли при поддержке регионального отделения "Единой России" в рамках партийного проекта "Безопасные дороги". Площадкой стала парковка крупного торгового центра. На старт вышли тридцать автолюбителей. Гонки по заданной траектории проходили в нескольких классах: полный привод, передний и задний, ну и класс автоледи, разумеется. Главной задачей было пройти маршрут за минимальное время. По итогам заездов определились 12 призеров и победителей. Все они получили кубки, медали, грамоты и призы от спонсоров.Артем Семенов, председатель общественного совета проекта "Единой России" "Безопасные дороги" во Владимирской области:- Участвовать может любой абсолютно желающий на любом автомобиле. Нагрузки большой на автомобиль нет.Жанна Глобина, участница соревнований:- Считаю, что очень нужны такие соревнования, потому что здесь мы показываем своё мастерство. Мы не гоняем где-то на трассах, ездим везде аккуратно, а здесь мы показываем всё, что мы можем.Алексей, участник соревнований:- Сейчас сильно развивается автослалом, автомногоборье, фигурное вождение. Еще его называют "автобалет". Несколько площадок в области у нас есть, где это проводится, но в основном они все зимние. Летняя, получается, вот только здесь.