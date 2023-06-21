Он состоится 24 июня.

Мэрия Владимира опубликовала программу празднования Дня молодёжи, который состоится 24 июня. Полную афишу представил руководитель управления по физкультуре, спорту и молодежной политике Марат Мангушев.Все мероприятия пройдут на Соборной площади и поблизости. В списке площадок: «Спортивная зона», «Молодые семьи», «Молодежная зона», «Лаундж», зона настольных игр, мастер-классы по граффити, брейкданс и многое другое. Схему размещения можно скачать по .Вход на площадь будет организован через рамки металлодетектора. Организаторы просят владимирцев не приносить напитки в стеклянной таре и металлические предметы.