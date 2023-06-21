Минстрой предложил молодежи программу компенсации за съем жилья.

Минстрой запустит программу компенсации 50% аренды жилья для россиян до 35 лет, сообщает газета Известия со ссылкой на замглавы министерства Никиту Стасишина.По сути, государство помогает накопить на первоначальный взнос, параллельно субсидируя наем жилья — до момента накопления на первоначальный взнос, — пояснил Стасишин.Обязательным условием станет накопление средств на покупку своего жилья в новостройке. В целом, как отмечают в Минстрое, программа будет нацелена на стимулирование молодежи на приобретение собственного жилья.Ранее экономист, директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец пришел к выводу, что в России сократилась прослойка способных купить жилье.Он отметил, что негатива добавляет нестабильная перспектива экономической ситуации.