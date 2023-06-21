Причин для изъятия ребёнка чиновники не нашли.

Минздрав Владимирской области действительно требовал отобрать у многодетной матери ребёнка-инвалида. Власти сообщили в опеку, что родители якобы не обеспечивают мальчика льготным лекарством.Об стало известно в начале июня, когда мама ребёнка опубликовала письмо, написанное якобы от лица министра Артёма Осипова.«Учитывая, что родители не заботятся о здоровье, причиняют вред физическому и психическому здоровью ребёнка, намеренно не обеспечивая необходимым препаратом, в целях защиты прав и законных интересов несовершеннолетнего просим рассмотреть вопрос об отобрании ребенка-инвалида у родителей, поскольку ими создается непосредственная угроза умышленного причинения вреда его здоровью», – гласил текст жалобы.И вот, спустя две недели информация подтвердилась. Письмо действительно было.«Основанием для направления в орган опеки сообщения об угрозе причинения вреда здоровью несовершеннолетнего А. В. Макарычева послужила публикация в соцсетях, размещённая неустановленными лицами в адрес министра здравоохранения Владимирской области», - пишут в региональном минздраве.Как оказалось, власти отреагировали на пост «Вконтакте», в котором сообщалось, что у ребёнка нет таблеток. Руководствуясь статьёй №56 Семейного кодекса, которая регламентирует право ребёнка на защиту, они и написали обращение в органы опеки.После жалобы с мамой мальчика поговорили представители органов опеки. Причин для изъятия ребёнка чиновники не нашли.