Об этом сообщили в компании “Автодор”, которая занимается строительством трассы М-12. Весной наша съемочная группа побывала на торжественном смыкании двух частей конструкции. Сейчас

Об этом сообщили в компании “Автодор”, которая занимается строительством трассы М-12. Весной наша съемочная группа побывала на торжественном смыкании двух частей конструкции. Сейчас рабочие уже кладут асфальт. Строительство идет быстрыми темпами – мост планируют открыть уже в сентябре этого года. Из пресс-релиза ГК “Автодор” Строители приступили к устройству нижнего слоя из литого асфальтобетона. Уже уложено