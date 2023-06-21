О ходе работ рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

О ходе работ рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Власти российской столицы продолжают работы по ремонту и благоустройству важных общественных пространств города: дворов, парков, скверов, улиц, участков около транспортно-пересадочных пунктов, набережных и других.Набережным уделяется особое внимание, ведь это излюбленные места прогулок жителей и гостей Москвы. Очень важно обеспечить для жителей комфортные и безопасные условия отдыха. Плановый ремонт набережных проводится на регулярной основе, капитальный – при необходимости.К примеру, на Павелецкой набережной Москвы капитальный ремонт уже подошел к концу. Специалисты комплекса городского хозяйства проводили ремонт в дневное время, привлекли минимальное количество техники.Примечательно, что в ходе благоустройства дорожное движение на Павелецкой набережной не было остановлено. Для пешеходов же были организованы удобные и безопасные проходы.О завершении капитального ремонта набережной рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройстваПетр Бирюков."Содержанию набережных уделяется особое внимание, все они регулярно проходят плановый ремонт и при необходимости – капитальный. В этом году обновили Павелецкую набережную. Капремонт сооружения был необходим из-за разрушения гранитной облицовки и необходимости замены швов между плитами", – отметил чиновник.В ходе капремонта специалистам удалось привести в порядок карнизы и гранитную облицовку Павелецкой набережной. Кроме того, они установили в проектное положение блоки парапета, некоторые заменили.Вместо поврежденных чугунных элементов ограждения на набережной появились новые. Также в ходе благоустройства удалось провести расшивку швов гранитной облицовки.Ранее "" рассказывали, как власти Москвы намерены благоустроить территории около транспортных объектов в 2023 году. Сегодня в работе специалистов комплекса городского хозяйства находится62 участка.За последние годы удалось реализовать проекты на367 территориях, которые охватывают более чем 60 процентов станций метро, Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров.