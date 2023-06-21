Как сообщили в МЧС, пожар случился сегодня, 21 июня, около 8-ми утра. Загорелся частный дом на улице Октябрьской. В доме проживал мужчина с супругой, в момент происшествия ее дома не было.

Как сообщили в МЧС, пожар случился сегодня, 21 июня, около 8-ми утра. Загорелся частный дом на улице Октябрьской. В доме проживал мужчина с супругой, в момент происшествия ее дома не было. 63-летний житель Судогды надышался угарным газом, спасти его не удалось. По предварительным данным, пожар случился из-за возгорания в электрощитке. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!