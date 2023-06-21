С целью сохранения водных ресурсов Владимирской области ГБУ ВО «Экорегион» в рамках выполнения государственного задания на 2023 год проводит мониторинг водных объектов.

Лето - это любимое время года практически каждого человека. И, конечно, чем теплее на улице, тем больше хочется окунуться в прохладную чистую воду. Территория Владимирской области богата водоемами и реками, самыми крупными из которых являются Клязьма, Нерль, Ока, Лух, Уводь, Дубна. А озер и ручьев еще больше.С целью сохранения водных ресурсов Владимирской области ГБУ ВО «Экорегион» в рамках выполнения государственного задания на 2023 год проводит мониторинг водных объектов, что позволяет оперативно выявить проблемы, связанные с загрязнением водоемов, и вовремя принять меры по их устранению.Мониторинг водных объектов, проводимый ГБУ ВО «Экорегион» включает в себя участки исследований на территории всех районов Владимирской области. В ходе мониторинга сотрудниками учреждения проводится фотофиксация и описания состояния русла рек и прибрежной территории, лабораторное исследования качества воды и донных отложений, оценка возможных последствий вызванных антропогенными изменениями. Так, благородя проведению экологического мониторинга, в Министерство природопользования и экологии Владимирской области была направлена информация о необходимости расчистки русла рек Пекша (в границах г. Кольчугино), Ундолка (в черте г. Лакинск), Содышка (на территории Собинского района).Материалы, получаемые ГБУ ВО «Экорегион» во время проведения мониторинга водных объектов, позволяют органам исполнительной власти региона осуществлять планирование затрат бюджета на проведение необходимых природоохранных мероприятий.