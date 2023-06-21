Его временным предшественником назначен зам Игорь Ефремов.
Александр Карпилович уволился из мэрии Владимира. Он покидает пост руководителя управления по связям с общественностью и СМИ в связи с переходом на другую работу.
Александр Арнольдович работал в пресс-службе горадминистрации с июня 2012 года. С 21 июня он заступает на новый пост, но в какой организации - пока неизвестно. Добавим, что он продолжает возглавлять союз журналистов региона.
Его временным предшественником назначен зам Игорь Ефремов.