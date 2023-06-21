В конце мая стали поступать первые сигналы от жителей Гусь-Хрустального района об очагах гусениц непарного шелкопряда.

В конце мая стали поступать первые сигналы от жителей Гусь-Хрустального района об очагах гусениц непарного шелкопряда.«Сожрали подчистую»Огородники и дачники забили тревогу: насекомые стремительно уничтожали листья дуба, берёзы, яблони, розы. Этот факт подтвердила и администрация Гусь-Хрустального района в соцсетях. В комментариях местные жители делились своими утратами:«По сравнению с прошлым годом их стало в 50 раз больше, тогда у нас хоть все яблони, вишни были целы, а в этом году сожрали подчистую всё. В прошлом году их было больше в лесу, а в этом и до посёлков добрались. У детей от них начинается раздражение на коже. У нас на улице красивый дуб, теперь стоит голый... »«Он добрался не только до района, но уже и в самом городе. Яблоню сожрали, перебрались на две другие и на груше начали появляться. По низам как могли опрыскали, а сверху нам уже не достать... »Министерство лесного хозяйства успокаивало паникующих огородников, рискующих остаться без урожая. Писали, что очаги непарного шелкопряда находятся под наблюдением, а состояние лесных насаждений, которые шелкопряд повредил в прошлом году, оценивали как удовлетворительное. «... листва на повреждённых деревьях восстановится уже в этом сезоне, и они не погибнут. При контрольном обследовании установили, что в этом году проведение мероприятий по ликвидации очагов на землях лесного фонда неэффективно. При условии дополнительного финансирования работы будут выполнены в 2024 году», – пишет региональный минлесхоз.Наедятся и уйдут?Прошёл почти месяц, но больше всего сигналов по-прежнему поступает из Гусь-Хрустального района, жители фиксируют голые деревья без листвы после нашествия гусениц. На многочисленные жалобы населения наконец-то отреагировали главы районов и городов, сотрудники управления Россельхознадзора и регионального минлесхоза, обсудив совместно проблему массового нашествия «мохнатых чудовищ».По данным экспертов, активность гусениц «пойдёт на спад», что, вероятно, обусловлено естественными причинами: гусеницы превратятся в бабочек. Селянам, которые рискуют остаться без урожаев, предлагают бороться с вредителем самостоятельно и вручную.Обработку лесов планируют только на май 2024 года.Кто они?По проведённым лабораторным исследованиям, азиатский подвид непарного шелкопряда на территории Гусь-Хрустального, Юрьев-Польского и Александровского районов не выявили. То есть замеченные жителями области гусеницы, облепившие деревья и уничтожающие листву, относятся к менее свирепому подвиду шелкопряда — европейскому. Впрочем, эта научная классификация вредителя не очень-то успокаивает людей, теряющих свои урожаи и наблюдающих жуткие картины опутанных паутиной мёртвых деревьев.В региональном Россельхознадзоре пояснили: «Этот вредитель регулярно проявляет себя на территории нашей и соседних областей. В прошлом и этом году активность шелкопряда фиксируется у нас и под Рязанью. Специалисты выявили очаг распространения. Непарный шелкопряд – некарантинный вид. На следующий год после атаки вредителя большинство деревьев и кустов продолжают жить. Поэтому «лекарства могут оказаться хуже болезни».Чтобы в домашнем хозяйстве не навредить себе, посадкам и земле, эксперты советуют в первую очередь метод ручной сборки и уничтожения гусениц, как это обычно делают с колорадским жуком.В темуВ 2022 году массовый вылет непарного шелкопряда фиксировали в Судогодском районе, вредитель распространился и по другим районам региона. В соседних Костромской и Ивановской областях даже вводили карантин. Власти области начали срочно искать деньги на борьбу с гусеницами и бабочками шелкопряда, которые впоследствии дадут потомство. Однако позже исследование Россельхознадзора показало, что бабочки, замеченные в районах нашей области, не относятся к карантинному и особо прожорливому виду.