Народные приметы: 22 июня. Чего стоит опасаться, чтобы не нанести вред здоровью. В четверг 22 июня...

Народные приметы: 22 июня. Чего стоит опасаться, чтобы не нанести вред здоровью.В четверг 22 июня 2023 года в народном календаре отмечается Кириллов день. Еще существует название этого праздника Кирилл Солнцеворот. По народному поверью, в этот день солнце земле всю силу отдает и наступает астрономическое лето.Народный праздник называется Кирилловым по той причине, что Православная церковь чтит память святителя Кирилла, архиепископа Александрийского.Что можно делать в Кириллов день?По преданию Кирилл мог исцелять людей. С этой просьбой в молитвах к нему и нужно обратиться.Хороший день для избавления от вредных привычек, плохих мыслей и дурного поведения.Созревает земляника. Отправлялись на сбор ароматных и сладких лесных ягод.При посещении лесов, полей, лугов, нужно быть особенно осторожными. В такие продолжительные солнечные дни очень активны змеи, выползают погреться на солнышке.Что нельзя делать в Кириллов день?Стоит отказаться от чёрных и тёмных вещей. Если полностью отказаться от них нельзя, нужно разнообразить их белыми, светлыми, яркими вещами.Не нужно в этот день с кем-то делиться своими мыслями и планами на будущее.Нельзя ссориться, ругаться, выяснять отношения. На такое поведение человека Солнце может обидеться, лишит урожая или удачи в доме, своей защиты.Нельзя в этот день собирать целебные травы.Народные приметы на 22 июня 2023 годаВороны раскричались — к дождю.На небе появились грозные тучи, но пчёлы не прячутся в ульи — осадков не будет.Много муравьёв рядом с муравейником — к хорошей погоде.Трясогузки дерутся — к дождю.Дождь — к плохому урожаю.Много росы утром — урожай порадует изобилием.Увидеть целующихся птиц — в скором времени вторая половинка встретится.Фото pxfuel.com