Анастасия Волочкова уверена, что бывший супруг вставляет ей палки в колеса и мешает общению с дочерью.

Анастасия Волочкова уверена, что бывший супруг вставляет ей палки в колеса и мешает общению с дочерью.Пока одна часть шоу-бизнеса пытается жить позитивными эмоциями и сосредоточиться на хорошем, есть и те, кто никак не может перестать погружаться в негатив. Анастасия Волочкова, например, до сих пор переживает из-за того, что ее дочь Ариадна не была рада видеть мать на своем выпускном.Уверена балерина в том, что в этой неприятной для нее ситуации оказался замешан отец девочки Игорь Вдовин. Якобы мужчина, сообщила Анастасия журналистам , подкупил руководство лицея, чтобы не допустить проникновения бывшей жены внутрь.Все это расстраивает Анастасию Волочкову буквально до слез ведь, по ее признаниям, Ариадну она поднимала сама, практически без помощи экс-супруга. Мужчина, вместо того, чтобы менять крошке подгузники или учить с ней алфавит, пытался пролезть "в телевизор" и пиарился на имени балерины везде, где только можно."Он был никто, ничто и звать никак, он лез на все страницы журналов и газет, на все передачи телевизионные", – плачется Анастасия, подчеркивая, что он пользовался всеми ее связями себе во благо.Припомнила женщина ему и его измены. Уверена Анастасия Волочкова в том, что у Игоря Вдовина была связь с ее пиар-директором, которой он, по утверждению блондинки, еще и приплачивал за распространение о ней грязи."Козел", – в сердцах обозвала бывшего мужа Анастасия Волочкова.