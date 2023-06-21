Об искусстве за одним столом: во Владимире закрывается арт-проект московского художника Марка...

Об искусстве за одним столом: во Владимире закрывается арт-проект московского художника Марка Маргулиса.В культурно-выставочном центре "Галера" во Владимире на этой неделе закрывается арт-проект московского художника Марка Маргулиса. Об искусстве за одним столом с великими мастерами прошлого - Ангелина Свищ.- К сожалению, приехать мы не сможем, в связи с необходимостью выполнению срочных работ.Эти строки пишет своему другу Марку Маргулису сам Микеланджело. Он же и встречает гостей выставки "Стол.Репетиция№10". Вместе с итальянским мастером еще 8 столпов мирового искусства, а всего здесь будет 37 скульптур. И все художники пишут письма автору новаторского проекта.Марк Маргулис, художник, скульптор, член Московского Союза Художников:- Я пишу им письма. Они мне отвечают. Я эти письма собираю как они мне отвечают, они приносят их на своих скульптурах. То есть такой проект довольно таки метафизический, такой глубокий.Письма - это связь со скульптурами. Все арт-объекты московского художника имеют скрытый подтекст, который сложно разгадать без знания истории. Вот Микеладжело держит в руках письмо от Марка Маргулиса и читает его в странной позе.Марк Маргулис, художник, скульптор, член Московского Союза Художников:- Когда он расписывал Сикстинскую капеллу, то лежа на лесах он расписывал потолок довольно таки долгими часами и когда он спускался с лесов, то естественно он не мог сразу выпрямится и у него такое состояние довольно таки долго проходило. Письма которые он получал он читал таким образом.Четыре руки у художника появились не просто так. Это аллегория на его вечную, непрекращающуюся работу. Великий мастер всегда брал много заказов и все успевал.Марк Маргулис художник, скульптор, член Московского Союза Художников:- Работы было всегда много. Заказов было много. За все он брался, жил в нищие практически потому что питался он только вином красным и черным хлебом.За одним столом с Микеладжело-Леонардо да Винчи, Рафаэль, Боттичели, Босх, Брейгель и Дюрер. На 10-ой репетиции к "столу" присоединился Андрей Рублев.Именно его известная на весь мир "Троица" вдохновила Марка Моисеевича на новую работу. Долгое время икона не имела автора, шедевр нашли в Троицкой лавре. Авторство подтвердили московские реставраторы. Были сняты поздние слои краски и икона предстала в своем первоначальном виде.Марк Маргулис, художник, скульптор, член Московского Союза Художников:- И когда он слой за слоем это все расчистили и увидели истину, от естественно, конечно что вот он перво источник, сравнили с теми фресками в Андрониевском монастыре, Во Владимирском Успенском монастыре. Нашли и сравнили, то получилось, что иностранные искусствоведы признали что близко не лежала итальянская живопись.Деревянный арт-объект вдохновлен историей Рублева и его творением. Резьба на триптихе символизирует Отца, Сына и Святого Духа. Последний, по замыслу художника - в своём языческом виде, таком, в каком он был до того, как целый пантеон сменился на единого Бога.- У меня здесь изначально в духе изображен, вот глаза этого идола, вот это большой нос, вот так как-бы рот. Он рот закрывается этим духом, закрывается крестом и это образует крест выходит в рюмку в которой красное вино - это кровь Христа.Рядом с лазурным цветом граничит мрачный бордовый. Он символизирует распятие Христа. А на Отце мастер изобразил иудейских апостолов. Чтобы понять скульптуры Маргулиса, стоит хорошо изучить биографию каждого художника. Это искусство, которое заставляет задуматься и включить абстрактное мышление.- Если внимательно всматриваться во все эти вот иероглифы, то можно увидеть и арабскую вязь и животных, и борьбу за жизнь. Внимательно надо смотреть и много там есть скрытого)"Стол.Репетиция№10" - новаторский проект Марка Маргулиса. В уютной и домашней атмосфере, за большим столом собираются творческие люди, чтобы поговорить об искусстве. Идея проекта зародилась еще в 80-е.Марк Маргулис, художник, скульптор, член Московского Союза Художников:- Из воспоминаний, отец и мать готовили на стол хорошо, даже фаршированную рыбу, мясо и приглашали родственников, друзей. Такие проходили застолья очень мирные. даже если спорили на политическую тему всегда происходили мирно, все уходили довольные.На юбилейной выставке представлено несколько сотен работ- графика, живопись, скульптура, керамика. Среди них и творения учеников Маргулиса. Именно дети - самые гениальные творцы- считает художник.Татьяна Ломакина-Травкина, педагог детской студии "Колор":- Дети сами, под руководством конечно нашим, тоже сколачивали. Пользоваться молотком, гвоздем и потом раскрасить, какой-то образ сделать.Стол остается объединяющей деталью зрелищного проекта. Он будет расти и изменяться, по мере увеличения экспонатов. Оценить проект и узнать, что же ответили великие мастера прошлого Марку Маргулилису можно в Галере Центрального парка Владимира.Ангелина Свищ, Илья Хлудова "Вести-Владимир".