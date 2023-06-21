Обвиняемый лишь частично признал свою вину.

В Петушках осуждён водитель, по вине которого пострадали три сотрудника «Владимирпассажиртранса». Об этом рассказали в районном суде.В ноябре 2020 года М.А. Шаронов, управляя автомобилем «Фиат Дукато», врезался на трассе М-7 в стоящую на дороге с аварийной сигнализацией и ближним светом фар «Ладу Гранта». От удара легковушку отбросило вперед на двух человек, а также в стоящий с включённой аварийкой «ЛиАЗ». В результате аварии все три машины загорелись. Двое пострадавших скончались на месте автокатастрофы. Ещё один - попал в больницу, где ему ампутировали обе ноги. Все пострадавшие - сотрудники «Владимирпассажиртранса».«Мужчина, получивший тяжкий вред здоровью, был водителем, который перегонял из Москвы во Владимир автобус. Он сломался в пути. Двое других – слесари, приехавшие его ремонтировать», - уточнили в пресс-службе суда.Обвиняемый лишь частично признал свою вину. На суде он сказал, что не видел стоящий автомобиль и автобус. Судья пришёл к выводу, что автомобилист превысил скорость и приговорил мужчину к 4 годам колонии-поселения. С осужденного в пользу каждого потерпевшего взыскана компенсация морального вреда. Адвокаты подсудимого пытались обжаловать приговор, но облсуд оставил решение коллег без изменений.