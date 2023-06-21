От укусов змей пострадали двое детей во Владимирской области. 13 июня в деревне Ельцы Киржачского...

От укусов змей пострадали двое детей во Владимирской области.13 июня в деревне Ельцы Киржачского района ребенок 3 лет пытался поймать змею на прогулке. Мальчика госпитализировали, сейчас он уже вернулся домой, сообщила пресс-служба минздрава ВО.А 17 июня близ Владимира ребенок 7 лет возле водоема почувствовал "укол" в ногу. Пострадавший был госпитализирован в ОДКБ, где он сейчас проходит лечение.Специалисты предупреждают, что в летний период змеи наиболее активны. Риск встретить их в лесах и у водоемов области достаточно высок. Поэтому важно соблюдать меры предосторожности: подбирать закрытую обувь для прогулок на природе, иметь необходимый минимум медикаментов в туристической аптечке.Вопреки распространенному мнению, при змеином укусе не надо накладывать жгут и выдавливать из ранки яд.При доврачебной помощи следует:- наложить асептическую повязку (стерильная сухая марлевая салфетка)на место укуса змеи;- приложить холод (это может быть бутылка воды);- максимально обездвижить пораженный участок, зафиксировать пострадавшую конечность (чем меньше движения, тем яд медленнее с кровотоком разносится по организму).Руку можно зафиксировать по типу косыночной повязки из подручных материалов или предметов одежды. Для ужаленной ноги нужно использовать импровизированную трость, чтобы пораженная конечность минимально участвовала в активном движении;Так же нужно снять стягивающие предметы (кольца, браслеты, расшнуровать обувь);- обильно пить, чтобы снизить концентрацию яда и уменьшить воздействие токсинов на организм;- принять любой противоаллергический препарат, если окажется в туристической аптечке.Фото: https://www.pxfuel.com