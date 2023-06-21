Директор охранной организации “Ирбис” прокомментировал видео, которое распространилось в социальных сетях. На кадрах отчетливо видно, как охранник парка матерится на подростков,

Директор охранной организации “Ирбис” прокомментировал видео, которое распространилось в социальных сетях. На кадрах отчетливо видно, как охранник парка матерится на подростков, толкает одного из них и выбивает телефон. Причина конфликта по-прежнему неизвестна. По этому поводу разгорелись споры в социальных сетях. Кто-то защищает мужчину, якобы, его довели наглые подростки. А некоторые комментаторы уверены – охранник должен