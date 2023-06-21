По требованию жильцов управляющая компания утеплила две квартиры во Владимирской области. После...

По требованию жильцов управляющая компания утеплила две квартиры во Владимирской области.После обращения жителя дома № 3 тер. Ковров-8 города Коврова в жилищную инспекцию Управляющая организация по предписанию надзорного органа утеплила стены двух квартир, сообщает пресс-служба Инспекция государственного жилищного надзора Владимирской области.Фото: пресс-служба Инспекция государственного жилищного надзора Владимирской области.