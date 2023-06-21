Проблемы многодетных семей обсудили в штабе общественной поддержки Единой России на встрече с...

Проблемы многодетных семей обсудили в штабе общественной поддержки "Единой России" на встрече с сенатором Ольгой Хохловой.Будущее страны - в многодетных семьях. Поэтому необходимо всячески им помогать. Сейчас в правительстве области планируют закрепить статус многодетной семьи, заявила Ольга Хохлова. Принятие такого закона внесёт порядок в законы о пособиях и иных мерах поддержки, которые сейчас отличаются не только в разных регионах, но и даже в районах одного субъекта. Семьи, в свою очередь, предложили проработать подобный план и в законе о предоставлении многодетным родителям бесплатных земельных участков.Ольга Хохлова, сенатор Совета Федерации:- Дом для многодетной семьи - это другая жизнь, это другое мировоззрение. Это другие взаимоотношения. Когда есть дом, рядом небольшой участок - это сплачивает семью. Это трудотерапия разного рода в семье. Забота старших о младших. И это тоже очень важно.Меры поддержки многодетным - это не только вопрос защиты детей. Это и поддержка родителей, помощь в их трудоустройстве. Социальные льготы и гарантии при открытии и развития бизнеса. Постоянный диалог между властью и многодетными семьями должен помочь быстрее решать вопросы и улучшать жизнь людей, уверена Людмила Романова, уполномоченный по правам человека в нашем регионе.Людмила Романова, уполномоченный по правам человека во Владимирской области:- Те предложения, которые сегодня прозвучали, они, может быть, и не были для большинства новыми. С ними нужно работать. Они требуют серьёзной работы. И на муниципальном, и на региональном, и на федеральном уровне.