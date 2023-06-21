В Следственном комитете завершили расследование уголовного дела. Установлено, что 30 марта этого года житель Мурома ехал в такси с сестрой в сторону кладбища. Во время поездки пьяный

В Следственном комитете завершили расследование уголовного дела. Установлено, что 30 марта этого года житель Мурома ехал в такси с сестрой в сторону кладбища. Во время поездки пьяный пассажир поругался с таксистом. Водитель остановил машину, чтобы высадить скандального клиента. Обвиняемый вышел на улицу, вытащил таксиста из авто и нанес ему 8 ударов ножом в область шеи.