Рпенский проезд во Владимире соединится с улицей Юбилейной. Дорожники уже уложили асфальтобетонное...

Рпенский проезд во Владимире соединится с улицей Юбилейной.Дорожники уже уложили асфальтобетонное покрытие дороги, установили бортовой камень, в ближайшее время будет организовано примыкание новой дороги к существующей по улице Юбилейной, которая далее выходит на Суздальский проспект, улицу Растопчина и федеральную трассу М-7 «Волга», сообщила пресс-служба ВО.Плановые сроки стройки в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» – IV квартал 2023 года.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области