Смотрите Вести в 14.30: профессиональный праздник кинологов и их напарников. Полный камуфляж -...

Смотрите "Вести" в 14.30: профессиональный праздник кинологов и их напарников.Полный камуфляж- Приближая Победу! Волонтёры из Радужного освоили новый профиль - пошив маскировочных костюмов для бойцов.Пёс с ними- Профессиональный праздник кинологов и их напарников. Как готовят четвероногих полицейских?История любви- Театральное путешествие во Францию 19-го столетия. Владимирская драма представила последнюю премьеру этого сезона.