Смотрите Вести в 21.05: Как стать владимирским студентом?
Притон в Шоколаде
Не хотят...
Смотрите "Вести" в 21.05: Как стать владимирским студентом?
Притон в "Шоколаде"
Не хотят по-хорошему, будет принудительно. Владельцев шумного хостела призывают расплатиться по счетам - сумма долга рекордная. Какие меры приняли сотрудники энергосбытовой компании в адрес должника?
Под покровом маскировки.
Работают для Победы. Волонтёры из Радужного теперь плетут не только сети, которые не распознают тепловизоры, но и шьют маскировочные костюмы. Как мастерицы освоили новый профиль?
Кампания - 2023.
И старт приёмной кампании в опорном вузе региона. Какие документы нужно подать при поступлении и как это сделать онлайн?