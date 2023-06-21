Смотрите Вести в 9 утра: волонтёры из Радужного шьют маскировочные костюмы для бойцов. Под...

Смотрите "Вести" в 9 утра: волонтёры из Радужного шьют маскировочные костюмы для бойцов.Под защитой- Всё для фронта! Всё для Победы! Волонтёры из Радужного шьют маскировочные костюмы для бойцов. Как освоили новый профиль?Жуют всё!- Полчища шелкопряда атаковали Гусь-Хрустальный район. Как бороться с вредителем? В том числе в заповедной Мещёре?На линии!- Места хватит всем. Бывшее троллейбусное депо во Владимире станет второй автобазой для "Владимирпассажиртранса". На какие линии выйдут тридцать новых автобусов?