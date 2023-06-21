Спасатели МЧС эвакуировали 20 человек, из них 3 ребенка при пожаре в жилом доме во Владимире. 20...

Спасатели МЧС эвакуировали 20 человек, из них 3 ребенка при пожаре в жилом доме во Владимире.20 июня 2023 года в 19.51 произошел пожар в жилом доме в городе Владимире, микрорайоне Юрьевец, улица Михалькова, дом 13.Сотрудники МЧС установили, что горит 2 электросчетчика в подъезде многоквартирного дома. Предварительная площадь пожара 4 квадратных метров. Об этом сообщает МЧС России по Владимирской области.Информация о погибших и пострадавших не поступала. С места происшествия было эвакуировано 20 человек, из них 3 ребенка.К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники, 16 человек личного состава.Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото МЧС России по Владимирской области