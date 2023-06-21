Планируемые сроки сдачи объекта – конец текущего года.

Строительство Рпенского проезда во Владимире вывели на улицу Юбилейную. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора.Подрядчик уложил асфальтобетонное покрытие дороги, установил бортовой камень, в ближайшее время будет организовано примыкание к улице Юбилейной, которая выходит на Суздальский проспект, улицу Растопчина и М-7.Планируемые сроки сдачи объекта – конец текущего года. Новая проезжая часть будет представлять из себя четырёхполосную дорогу длиной два километра. Она соединит две улицы Юбилейную и Мира. Планируется, что это позволит разгрузить потоки транспорта в центре Владимира.Ранее сообщалось, что горадминистрация к благоустройству территорий вокруг Рпенского проезда.