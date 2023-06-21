Нет, и не под чуждым небосводом, // И не под защитой чуждых крыл, – // Я была тогда с моим народом, // Там, где мой народ, к несчастью, был, – писала Анна Ахматова в Реквиеме. Эти строчки хорошо было бы перечитывать всем, кто оставляет родные палестины во время испытаний, когда особенно важно быть с Отчизной.

"Нет, и не под чуждым небосводом, // И не под защитой чуждых крыл, – // Я была тогда с моим народом, // Там, где мой народ, к несчастью, был", – писала Анна Ахматова в "Реквиеме". Эти строчки хорошо было бы перечитывать всем, кто оставляет родные палестины во время испытаний, когда особенно важно быть с Отчизной.После событий 24 февраля многие звезды покинули родные палестины. Так Рената Литвинова и Земфира обосновались во Франции. Чулпан Хаматова живет теперь в Латвии. Татьяна Лазарева эмигрировала в Испанию. Уроженка Литвы Ингеборга Дапкунайте с сыном обитает в Бельгии. А Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри из аэропорта бизнес-авиации Внуково-3 частным бортом улетела на Землю Обетованную. Народная артистка Советского Союза стала гражданкой Израиля, получив в Иерусалиме паспорт.Светлана Немоляева об эмиграции никогда даже не помышляла. "Как можно уехать, когда тебя так любят люди? – задает актриса риторический вопрос. – Как не написать добрый автограф или не сфотографироваться? Или вообще все бросить наплевать на зрителей и уехать? Это грех! Да и кому ты там будешь нужен?.."Коллег-предателей она осуждает. "Те актеры, которые уехали из страны, совершили огромную ошибку. – уверяет Немоляева. – Некоторых можно понять, у них там недвижимость, счета, я все допускаю. Они волнуются за свое имущество, могу это понять, но не могу принять того, что они начинают поливать свою страну и говорить о ней разные гадости. Это словно поливать свою мать родную. Особенно это касается ведущих телевидения, которые в отличие от театральных актеров, получали огромные деньги и имели бешеную популярность..."