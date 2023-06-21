Умер екатеринбургский режиссер и документалист Кирилл Котельников. Деятель был известен тем, что снимал клипы многим свердловским рок-музыкантам, а также легендарной группе Bad Boys ..

Умер екатеринбургский режиссер и документалист Кирилл Котельников. Деятель был известен тем, что снимал клипы многим свердловским рок-музыкантам, а также легендарной группе Bad Boys Blue."Опечалены уходом нашего товарища Кирилла Котельникова. <> Кирилл из тех светлых людей, с которыми хочется дружить, общаться и работать. Все это у нас было. Спасибо, Кирилл", — цитирует группу "Чайф" . Одним из последних проектов, над которым работал Кирилл Котельников, стал сериал "Гриша Субботин".