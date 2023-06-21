Об этом рассказал начальник управления ипотечному кредитованию ВТБ Сергей Бабин в ходе «круглого стола», организованного экосистемой недвижимости «Метр квадратный».

По актуализированной оценке банка ВТБ, объем рынка ипотеки на частное строительство превысит 250 млрд рублей, что на 80% превзойдет результат прошлого года и более чем в 8 раз — продажи рекордного по спросу 2021 г. Об этом рассказал начальник управления ипотечному кредитованию ВТБ Сергей Бабин в ходе «круглого стола», организованного экосистемой недвижимости «Метр квадратный».Спрос на ИЖС в России растет ускоренными темпами, что отражается на динамике жилищного кредитования. За первое полугодие 2023 г. объем рынка ипотеки на частное домостроение составит около 154 млрд рублей, что более чем в 4 раза превышает результат за аналогичный период 2022 г. и в 14 раз — первого полугодия рекордного 2021 г. Основным драйвером сегмента выступает льготная ипотека, по которой сейчас оформляется более 90% кредитов на ИЖС. При этом доля ипотеки на частные дома по-прежнему остается достаточно низкой, отметил Сергей Бабин. По итогам первого полугодия она выросла на 2,4 пп и составила всего 6% от общего объема продаж, что обусловлено сохраняющимися рисками для всех участников процесса. Для физлиц сдерживающими факторами выступают недостаточная цивилизованность рынка, высокие сопутствующие расходы, а также повышенные требования банков, для девелоперов — высокая капиталоемкость на этапе строительства, невысокая рентабельность и практически недоступные механизмы проектного финансирования. В свою очередь, активный выход банков на рынок ИЖС сдерживают риски незавершения строительства и более низкая ликвидность загородных объектов." Потенциальный спрос россиян на частное строительство составляет до 460 тыс. домов в год — это примерно в 1,6 раза выше, чем мы видим сейчас, считают специалисты нашего банка. Возможно, реализовать этот потенциал и сделать возведение частных домов более доступным и безопасным для всех сторон позволит внедрение комплекса мер. Снизить затраты профессиональных застройщиков поможет привлечение к процессу региональных властей: например, в части выделения территорий с дорогами и коммуникациями. Стимулировать активность банков на рынке ИЖС способно развитие механизма проектного финансирования. Сделать же условия кредитования понятнее для россиян может унификация льготных программ — например, сегодня получить средства по сниженной ставке на строительство дома своими силами можно только в рамках «Ипотеки с господдержкой-2020» и «Дальневосточной ипотеки», при этом требования к залогу по программам отличаются«, — сказал Сергей Бабин.Он добавил, что повысить прозрачность частного строительства и сделать его максимально доступным и удобным для населения также позволит дальнейшая стандартизация и цифровизация сделок купли-продажи. Еще одним инструментом поддержки клиентов может стать запуск программы финансовой и «строительной» грамотности. «Мы считаем, что за счет реализации указанного комплекса мер на рынке частного строительства проникновение ипотеки в сделки на ИЖС может показать кратный рост и достигнуть 50% на горизонте нескольких лет», — спрогнозировал Сергей Бабин.