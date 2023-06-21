В администрации Владимира будет новый начальник управления по связям с общественностью и...

В администрации Владимира будет новый начальник управления по связям с общественностью и СМИ.Стало известно, что многолетний руководитель этой структуры, председатель Союза журналистов Владимирской области Александр Карпилович покидает свой пост.Он занял эту должность в ходе работы главой областного центра Андрея Шохина. С переходом Андрея Станиславовича в Совет Федерации в ранге сенатора, и избрании главой Владимира Дмитрия Наумова, перемены в руководстве управления по связям с общественностью и СМИ были вполне ожидаемыми.Пока информация о том, кто станет преемником Карпиловича и каким будет новое место работы его самого, не разглашается.ГТРК Владимир