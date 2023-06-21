Цель мероприятия – развитие системы подготовки кадров.

В Александрове форум «Регион меняют люди» собрал 150 молодых лидеров из Владимирской области и подшефного Докучаевска. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Владимирской области.Цель мероприятия – развитие системы подготовки кадров. Образовательная программа разбита на четыре категории: «Сотрудничество в современных условиях», «Клиентоцентричность», «Проектная работа» и «Развитие мышления». С участниками встретятся федеральные эксперты.Закрытие форума и большой праздничный концерт состоятся 24 июня.