19 июня в сосудистом центре Александровской районной больницы врачи провели первые два исследования артериальных сосудов сердца мужчине и женщине с диагнозом нестабильная стенокардия.

19 июня в сосудистом центре Александровской районной больницы врачи провели первые два исследования артериальных сосудов сердца мужчине и женщине с диагнозом нестабильная стенокардия. Сергей Крук, заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения РСЦ Во время коронарографии у пациентки обнаружены многососудистые поражения, показано аортокоронарное шунтирование. Она отправлена на консультацию в Москву, после чего будет решён вопрос