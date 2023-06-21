Напомним, что на создание первичного сердечно-сосудистого отделения Александровскрй ЦРБ выделено 220 млн рублей.

В Александрове врачи сделали первую операцию на сосудах сердца с использованием ангиографа. Об этом рассказали в пресс-службе правительства области.В сосудистом центре районной больницы проведены первые два исследования артериальных сосудов сердца двум пациентам с диагнозом стенокардия. У женщины выявлены сосудистые поражения. Вопрос о хирургическом вмешательстве будет решён после консультации в столице.Как рассказал завотделением Сергей Крук, у мужчины были поражены артерии. Ему провели баллонную ангиопластику, поставили стенты. Операция прошла успешно.Напомним, что на создание первичного сердечно-сосудистого отделения Александровскрй ЦРБ выделено 220 млн рублей. Теперь здесь будут оказывать медпомощь пациентам с инфарктами и инсультами, в том числе жителям Киржачского и Кольчугинского районов, а это 250 тысяч человек.