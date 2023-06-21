Сегодня – летнее равноденствие.

Сегодня – летнее равноденствие. День и ночь сравнялись в своих правах. Принято считать, что это всегда одно и то же число. На самом деле есть незначительные колебания «солнечного перехода» – примерно в три дня. В нынешнем году это 21 июня. Теперь световой день будет сокращаться, а в 20-х числах декабря начнется обратный процесс. Известно, что в зависимости от этого раньше велся отсчет времени. И не только в традиционных солнечных часах. В музее-заповеднике «Александровская Слобода» имеются старинные башенные, которые тоже «жили по солнцу».В их истории до сих пор много неясного и неразгаданного. Известный краевед XIX века Н.С. Стромилов предполагал, что «сохранившиеся часы несомненно древнего фряжского дела... ». Он относил их ко времени отца Ивана Грозного, великого князя Василия III, который под влиянием матери, византийской царевны Софии Палеолог, внес в новый столичный дворец и затем слободской многое, что возвеличивало московских государей.Но детали «слободских» часов указывают на XVII в. Они имели механизм боя, суточный завод обеспечивала двухпудовая каменная гиря. Циферблат не сохранился, но реставраторы смогли его воссоздать. Подобный изобразил и описал австрийский барон Августин Мейерберг, в 1661 г. побывавший в Москве.Счет таких часов был византийский, сутки делились на ночные и дневные часы; с восходом солнца бил первый час дня, а с закатом – первый час ночи. В начале декабря было 7 часов дня и 17 часов ночи, в начале июня наоборот и т.д.Середина циферблата «самых богатых часов в Москве» была покрыта голубой краской, а по ней – солнце, луна и серебряные звезды. Вокруг в кайме располагались «указные слова», т.е. буквы кириллицы, медные, густо вызолоченные, а между ними получасовые звезды. Вращался сам циферблат, над которым находилось неподвижное изображение солнца с лучом в виде стрелки. Она и указывала время. А заводил их ежедневно специально приставленный человек. Такие башенные часы в Слободе в XVII в. располагались, вероятно, «в башне над церковью Покрова», как писали очевидцы.А как же тогда быть с итальянскими часами «древнего фряжского дела»? Были или нет они здесь веком раньше? На этот вопрос частично ответил историк архитектуры XX в. В.В. Кавельмахер, открывший остатки старинных башенных часов в Распятской церкви-колокольне (ранее церковь Алексея митрополита).Вольфганг Вольфгангович обнаружил часовой желоб, по которому опускалась гиря, и часовую комнату, где находился механизм. Значит, в Александровской слободе было двое башенных часов? Ответа на этот вопрос у специалистов пока нет...А часы со звездами, солнцем и луной теперь поражают воображение туристов на главной экспозиции музея «Государев двор в Александровской слободе». Изумлявший иностранцев циферблат вместе с сохранившимися деталями механизма зримо напоминают о былом величии и удивительных страницах российской истории, связанных с опричной столицей.