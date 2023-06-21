Автобусы и троллейбусы пустят в объезд.

На День молодёжи в центре Владимира перекроют движение транспорта. Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации.Днём 24 июня с 14.30 до 22.30 власти ограничат движение машин по Большой Московской и Большой Нижегородской (до площади Фрунзе). Объезд будет организован по улицам Студеная Гора, Дзержинского, Луначарского, Усти-на-Лабе, 2-й Никольской, Княгининской, Никитской, Гагарина и Лыбедской магистрали. В указанный временной промежуток изменятся маршруты движения автобусов и троллейбусов.Водителей просят заранее выбирать пути объезда.