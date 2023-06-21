В Коврове подрядчики уложили оставшиеся железобетонные балки на Павловском мосту.

В Коврове подрядчики уложили оставшиеся железобетонные балки на Павловском мосту. Теперь строители начнут монтаж ограждений на левой стороне сооружения и приступят к укладке асфальта.«Проект движется к завершению! Для дальнейших работ строителям уже не нужно будет искать «окна» в движении поездов. Муки заканчиваются! Скоро будем ездить без проблем по обновлённому мосту», - написал на своей странице в социальной сети депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.