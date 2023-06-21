Вопрос находится на контроле прокуратуры.

В Меленках прокуратура пытается заставить чиновников снести аварийный дом. Подробностями дела поделились в пресс-службе надзорного ведомства.Ещё в 2017 году дом № 10 на улице Лесной признан непригодным для жизни. Жильцов расселили в 2021 году. Однако постройку так и не демонтировали. Теперь в ней собираются бомжи и пьяницы, а также любопытные дети.Прокурор подал иск. Меленковский районный суд обязал администрацию района снести ветхий дом в течение двух месяцев со дня вступления решения суда в законную силу. Время пошло.