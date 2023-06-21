В Муроме будут судить нетрезвого водителя за убийство и угон автомобиля. В отношении 30-летнего...

В Муроме будут судить нетрезвого водителя за убийство и угон автомобиля.В отношении 30-летнего жителя Мурома вынесено обвинительное заключение. Он обвиняется в убийстве, угоне и управление автомобилем в нетрезвом виде, имеющий судимость за совершение аналогичного преступления. Органами предварительного следствия установлено, что 30 марта 2023 года мужчина, находясь в нетрезвом виде, вместе со своей сестрой ехал на такси из Мурома.Между водителем и обвиняемым произошел конфликт и тот попросил остановить машину. После этого злоумышленник вытащил из машины водителя. Он нанес ему 8 ударов ножом в шею, отчего потерпевший скончался на месте происшествия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.После этого сел на водительское кресло и поехал в с.Молотицы, врезался в забор, а также сшиб столб сдавая назад. В какой-то момент преследование автомобиля стали осуществлять сотрудники ГИБДД.Обвиняемый пытался скрыться и заехал в тупик, после этого и был задержан.Уголовное дело рассмотрит Муромский суд.Фото pxfuel.com