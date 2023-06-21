Общая площадь четырехэтажного здания составит 12,5 тысячи квадратных метров.

Общая площадь четырехэтажного здания составит 12,5 тысячи квадратных метров.Новая Москва развивается семимильными шагами. Столичные власти прикладывают большие усилия, чтобы на присоединенных территориях строилось доступное жилье, а также вся необходимая для местных жителей социальная инфраструктура, в том числе, спортивные, медицинские и образовательные объекты.В ТиНАО в 2023 году уже построили несколько детских садов и школ, а вскоре появится еще одна. Четырехэтажного здания, рассчитанное на 725 мест, будет возведено в поселении Сосенском. Для учащихся оборудуютИТ-полигон.Строительство школы стартовало по адресу: проспект Куприна, земельный участок №30/9. По словам руководителя столичного департамента градостроительной политики Сергея Левкина, на данный момент ведутся работы нулевого цикла."Общая площадь четырехэтажного здания составит 12,5 тысячи квадратных метров", – подчеркнул чиновник. Он также добавил, что а первом этаже школы оборудуют медицинский блок, пищеблок, столовую, многосветное пространство с функцией актового зала.Кроме того, в учебном заведении появится многофункциональный информационный библиотечный центр с зоной хранения и выдачи книг. Два универсальных трансформируемых спортивных зала будут оборудованы на втором этаже.Там же расположатся кабинеты для младших классов. Ученики средней и старшей школы будут посещать классы на третьем и четвертом этажах. Также в здании оборудуют ИТ-полигон и специализированные учебные помещения.Ранее "" рассказывали, что город впервые заключил договор о комплексном развитии территории в Новой Москве. За следующие пять лет инвестору предстоит построить 71 тысячу квадратных метров недвижимости.Власти предоставят ему участок площадью 11,65 гектара, расположенный в деревне Яковлево поселения Десеновского. Соглашение с инвестором было достигнуто на площадке XXVI Петербургского международного экономического форума.Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов подчеркнул, что для комплексного развития данной территории необходимо инвестировать 7,2 миллиарда рублей.