В правительстве Владимирской области рассказали о мерах борьбы с непарным шелкопрядом. Во...

В правительстве Владимирской области рассказали о мерах борьбы с непарным шелкопрядом.Во Владимирской области- нашествие шелкопряда. Но как бороться с вредителем без ущерба экосистемы? Методы региональные власти разрабатывают совместно с экологами и руководством нацпарка "Мещёра". Об аномальной вспышке-Мария Платанюк.- Вот такая вот у нас напасть, жрут всё.Сжевали всё. Непарный шелкопряд хозяйничает в Гусь Хрустальном районе. Вольготно чувствует себя в лесах.И на приусадебных участках.- Ох, ни фига себеДобрались гусеницы даже до некрополя...- Ты посмотри сюда, это просто кошмар.Шелкопряд усеял шины автомобилей и фасады многоквартирных домов. А в самой районной столице "объел" городские аллеи. Кадры наводнили сеть. Ситуация серьёзная, но катастрофы нет, подчёркивает министр лесного хозяйства области Евгений Малышев. Непарный шелкопряд - традиционная часть экосистемы. Этот вредитель в регионе был всегда. Аномальный рост популяции спровоцировали природные факторы. Плюс "вспышка" в соседних регионах. И всё же вид некарантинный. А значит деревья продолжают жить.Евгений Малышев, министр сельского хозяйства Владимирской области:- Они успешно восстановились по итогам объедания прошлого года. И эти деревья, скажем так, есть у нас такой термин- не достигли степени прекращения роста. Это жизнеспособный древостой. Что сделано по линии Министерства лесного хозяйства? Разработан проект обоснования, в котором определён метод и способ борьбы с этим вредителем. Препарат определён и стоимость этих работ.Обработка лесов и земель ориентировочно пройдёт в мае 24-ого. На землях лесного фонда очаг заражения- почти 3 с половиной тысячи гектаров. 10 процентов от "заражённой" территории. Очаги есть и в заповедной Мещёре, но борьба сопряжена с трудностями, подчёркивает директор нацпарка Сергей Теплухов.Сергей Теплухов, директор национального парка "Мещёра":- Есть федеральное законодательство, которое запрещает использовать на территории заповедников и национальных парков химические препараты. И это в первую очередь, связано с тем,ч то заповедники и национальные парки- это эталонные участки природы и независимо от кактх-то сезонных явлений, участки должны сохранить популяции других видов на протяжении сотен лет.К осторожному подходу призывают и специалисты Россельхознадзора. Баланс- главный критерийКонстантин Чистяков, и.о. руководителя Управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям:- Нельзя сказать, что сегодняшняя вспышка большая обернётся для нас ещё большей вспышкой. Не факт. Очень много свидетельств тому, что природа уже в этом году сумеет отрегулировать это условно. А мы вмешавшись с ядохимикатами вообще можем серьёзно ситуацию нарушить.На своих огородах жители области могут применять разрешенные бытовые химикаты. Обработкой скверов и парков- шелкопряд в основном атакует берёзы- займутся муниципальные власти. По прогнозам уже в ближайшие недели численность популяции шелкопряда пойдет на спад.Мария Платанюк, Никита Тарбеев, Александр Чунаев "Вести-Владимир".