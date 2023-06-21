Дети сорвались с высоты пятого этажа.

Дети сорвались с высоты пятого этажа.Трагедия произошла в Саратове. Как сообщает , в ночь на 21 июня подростки находились на праздновании дня рождения своей знакомой.В районе трех часов ночи дети решили посидеть на подоконнике с внешней стороны окна, где была конструкция для цветов. Она не выдержала вес подростков, и они сорвались вниз. Как сообщает , пострадавших отвезли в больницу.На вечеринке также присутствовали гости в возрасте от 16 до 24 лет. По данным интернет-издания , 24-летний молодой человек и покупал алкоголь для компании.