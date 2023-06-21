Движение всех видов транспорта ограничат по улице Большой Московской и Большой Нижегородской на участке от улицы Гагарина до площади Фрунзе. Дорогу перекроют с 14.30 до 22.30, это связано с

Движение всех видов транспорта ограничат по улице Большой Московской и Большой Нижегородской на участке от улицы Гагарина до площади Фрунзе. Дорогу перекроют с 14.30 до 22.30, это связано с проведением Дня молодежи. Водители смогут объехать центр по улицам Студеная Гора, Дзержинского, Луначарского, Усти-на-Лабе, 2-й Никольской, Княгининской, Никитской, Гагарина, Лыбедской магистрали. На время приостановки движения общественный