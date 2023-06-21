Сведения были опубликованы представителями профсоюза «Действие».

Минздрав Владимирской области опроверг о сокращениях в скорой помощи. Сведения были опубликованы представителями профсоюза «Действие».«Окончательный вариант нового штатного расписания по ССМП города Владимира будет утвержден после завершения реорганизации. В рамках единой территории обслуживания по центральному медицинскому округу норматив количества бригад будет соблюдён в формате: одна бригада на 10 тысяч жителей. Штатным расписанием по подстанциям предусмотрено увеличение числа бригад по районам с худшими условиями транспортной доступности. Предусмотрено создание дополнительных мест базирования бригад СМП по периметру Владимира, вдоль трасс и в районах с радиусом обслуживания более 20 км. Сотрудников не увольняли. Замещение вакантных должностей происходит в обычном порядке», - ответил министр коллегам изСейчас медиков и владимирцев пугает, что оптимизация службы экстренной помощи и перераспределение бригад по вызовам в районы негативно скажется на пациентах в областном центре. Однако в Белом доме уверены, что в конце концов изменения будут нести положительный характер.Добавим, что централизация неотложки завершится в 2024 году. В регионе появится пять медицинских округов.