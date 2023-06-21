Он получил 200 часов обязательных работ.

Житель Собинского района получил 200 часов обязательных работ за распространение фэйков о причастности ВСУ к пожару во Владимире. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ по Владимирской области.Чекисты задержали 42-летнего мужчину, который опубликовал в интернете заведомо ложные сведения. В соцсетях он заверял, что ВСУ причастны к пожару, который произошёл 31 января на улице 16 лет Октября.Следователи СУ СКР возбудили уголовное дело. На допросе фигурант признал, что опубликовал фэйковую информацию. В июне состоялся суд, который признал мужчину виновным.