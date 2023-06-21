Во Владимире опубликованы итоги обязательных ЕГЭ по русскому языку и математике. Тем временем...

Во Владимире опубликованы итоги обязательных ЕГЭ по русскому языку и математике.Тем временем итоги обязательных ЕГЭ - по русскому языку и математике - уже опубликованы. Мэрия Владимира не без гордости сообщает о семи выпусниках городских школ и колледжей, набравших сто баллы.Блестящее знание русского языка продемонстрировали трое студентов промышленно-коммерческого лицея, ученики 25-ой и 40-ой школ и гимназии №23. Более 73-ех баллов набрали 85 одиннадцатиклассников. Математику базового уровня "на отлично" сдали 323 выпусника, профильного - 267. На 100 баллов задания ЕГЭ выполнила ученица 36-ой школы областного центра.